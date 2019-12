Cina | cambia la legge sulla prostituzione

Leggi la notizia su it.insideover

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Laha messo fine al sistema extra giudiziario di lavoro forzato usato per punire le prostitute e i loro clienti, pur ribadendo che laall’interno del Paese rimane comunque illegale. Per colpire le lavoratrici del sesso Pechino ha adottato per 20 anni il pugno durissimo. Lacinese prevedeva il cosiddetto sistema di “custodia ed educazione” che, come ricordato dalla Bbc, consentiva alla polizia di spedire le meretrici del sesso in appositi centri di rieducazione fino a una durata massima di due anni. All’interno dei campi i colpevoli venivano inoltre costretti a lavorare nell’ambito della produzione di giocattoli o in quella di articoli per la casa. Secondo quanto riportato dall’agenzia Xinhua, il sistema è terminato ufficialmente il giorno 29 dicembre. L’agenzia ha inoltre aggiunto che “chi si trova ancora in custodia sarà rilasciato dalle autorità”. ...

Antonio_Tajani : Finalmente qualcuno a Bruxelles mi da ragione sulla necessità di cambiare le regole sulla concorrenza per competere… - EmanuelePigni : RT @Antonio_Tajani: Finalmente qualcuno a Bruxelles mi da ragione sulla necessità di cambiare le regole sulla concorrenza per competere con… - arvannas : RT @Antonio_Tajani: Finalmente qualcuno a Bruxelles mi da ragione sulla necessità di cambiare le regole sulla concorrenza per competere con… -