Ciclismo | Domenico Pozzovivo torna in gruppo! Firmato il contratto con il Team NTT

(Di lunedì 30 dicembre 2019)è ufficialmente un nuovo corridore delNTT (ex Dimension Data), squadra iscritta al World Tour ovvero il massimo circuito delmondiale. Ilcontrodalmanager Douglas Ryder è arrivato ieri pomeriggio nella casella mail del lucano che ha così potuto finalmente sorridore: il 37enne era rimasto a piedi dopo che la Bahrain-Merida non gli aveva offerto un rinnovo in seguito all’incidente in cui era incappato nel mese di agosto (tripla frattura al braccio sinistro, fratture di tibia e perone della gamba sinistra dopo essere stato investito da un’automobile nella zona di Cozenza). Come riporta la Gazzetta dello Sport,è reduce da una decina di giorni di allenamento a Tenerife e ora è pronto per affrontare la sua sedicesima stagione da professionista. Si tratta di un bellissimo rientro in gruppo per il ragazzo ...

