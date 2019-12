Ciclismo: Chris Froome continua nella sua riabilitazione, con il sogno del Tour de France 2020 (Di lunedì 30 dicembre 2019) Era il 6 luglio e Chris Froome aveva fatto ritorno a casa, dal centro di riabilitazione in cui era stato a partire dal 20 giugno. Dopo quasi tre settimane di sofferenze, sacrifici ed esercizi, il campione britannico del pedale ha potuto scorgere la luce. La domanda era sempre la stessa: “Chris, come stai?”. Non deve essere stato facile per il campione del Team Ineos sopportare le sofferenze fisiche e l’amarezza di non poter essere al via di un Tour de France che avrebbe potuto conquistare. Quella maledetta caduta nella ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato ha avuto conseguenze importanti: fratture multiple al femore, al gomito destro e alle costole. Giorno dopo giorno però Froome ha cercato di ricostruire i pezzi del suo puzzle e dall’ospedale di Saint-Etienne ha cambiato sede nel centro riabilitativo e poi in quello domestico. Il quattro volte ... Leggi la notizia su oasport

