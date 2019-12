Cibo italiano e orecchiette pugliesi sotto attacco? No! Ecco cosa è successo (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il 28 dicembre 2019 Matteo Salvini ha pubblicato un tweet dove sostiene, dopo il caso Nutri-score e il video di Silvia Sardone, che il Cibo italiano sia sotto attacco e in questo caso le orecchiette pugliesi: Ma roba da matti. Per qualcuno le orecchiette pugliesi fatte in casa potrebbero essere pericolose per la salute perché “gli ingredienti non sono traccabili”….. Però insetti e vermi vanno bene. Il tweet di Salvini. Il video condiviso da Salvini riprende il servizio del programma televisivo Fuori dal coro di Mario Giordano dal titolo «Il Cibo italiano sotto attacco» accompagnato dalla frase «Vogliono uccidere la pasta – in pericolo le orecchiette di Bari». Il servizio andato in onda durante il programma Fuori dal coro e usato successivamente da Salvini. La vicenda di Bari Il servizio del programma televisivo è datato 17 dicembre 2019, ma la vicenda ... Leggi la notizia su open.online

TricomiF : RT @Frances51070652: Polemica su Halloween Polemica sul presepe Polemica sull'albero di natale Polemica sul cibo non italiano Polemica sul… -