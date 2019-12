‘Ci siamo lasciati…’: da Maria De Filippi al clamoroso annuncio su Instagram del noto ballerino di Amici [FOTO] (Di lunedì 30 dicembre 2019) Umberto Gaudino e Louise si sono lasciati Ebbene sì Umberto Gaudino, danzatore di Amici di Maria De Filippi, e la sua storica fidanzata Louise si sono lasciati. Stando alle parole scritte sui social la separazione è avvenuta in comune accordo. L’annuncio è arrivato da parte di entrambi attraverso un lungo post sui loro account Instagram. Un modo per far capire ai loro follower di essere rimasti comunque in buoni rapporti. I due oltre ad essere fidanzati da 12 anni erano anche partner dal punto di vista professionale. Dalle frasi scritte sul post si evince che i due danzatori si sono resi conto di provare affetto l’uno per l’altra, ma non più un sentimento d’amore. (Continua dopo il post) View this post on Instagram <img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f34c.png" alt=" Leggi la notizia su kontrokultura

CatalfoNunzia : Ho provato un forte senso di tristezza leggendo questa storia. Ragazzi, per voi le porte del @MinLavoro sono sempre… - c_appendino : ?? Ci siamo quasi. Manca poco al ritorno del #CapodannoMagico di Torino che, quest'anno, celebrerà il cinema e la su… - marcoardemagni : Amici, ci siamo: appuntamento in Piazza del Duomo, a Milano, e su @RaiRadio2 alle 21 del 31 dicembre… -