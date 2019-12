Chiude la chiesa del Seminario Arcivescovile | la triste denuncia di una fedele

Leggi la notizia su anteprima24

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 5 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di un’assidua frequentatrice delladi S. Andrea, che da ieri è stata chiusa. Di seguito il comunicato: “Ieri, domenica 29 Dicembre qui a Benevento, nel silenzio della comunità cristiana di questa città, ha chiuso ladi S. Andrea, che appartiene alla struttura del, quest’ultimo chiuso già a settembre 2018 per mancanza di vocazioni. Questa decisione definitiva, presa dopo un tentativo già fallito l’anno scorso, è nuovamente arrivata come un fulmine a ciel sereno, a fine Novembre, tramite un avviso informale di chiusura per imminenti lavori, durante l’unica messa prevista in questa, da parte del sacerdote che da un anno la celebra. A distanza di un mese da quell’avviso, non corroborato da nessun avviso ufficiale, ...

