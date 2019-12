Chiaiano, coltiva piantine di cannabis nella serra in casa, arrestato dai carabinieri (Di lunedì 30 dicembre 2019) Un 38enne incensurato di Chiaiano, periferia nord di Napoli, è stato arrestato dai carabinieri di Marianella per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti: in casa gli hanno trovato una serra domestica, 19 piantine di cannabis e 6 chili di foglie in essiccazione, tutto finito sotto sequestro. L'uomo è stato tradotto ai domiciliari. Leggi la notizia su napoli.fanpage

