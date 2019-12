Chi è Vasco Rossi | età | carriera e vita privata del cantautore italiano

L’importanza di un buon sonno : dormire bene riduce il risChio cardiovascolare : Secondo una ricerca condotta da Lu Qi, direttore del Obesity Research Center presso la Tulane University a New Orleans, pubblicata sull’European Heart Journal, dormire bene ha effetti positivi sul rischio cardiaco individuale legato a fattori genetici. Secondo lo studio, anche se una persona per motivi genetici è esposta ad alto rischio di infarto e ictus, questo può essere almeno in parte mitigato da un sonno regolare e ...

Vasco Valerio - marito di Vittoria Belvedere : Chi è il produttore : Vasco Valerio, marito di Vittoria Belvedere, una delle coppie più longeve dello spettacolo italiano: chi è il produttore e vita privata. Nato a Verona nel ’64, da una famiglia aristocratica romana, Vasco Valerio è figlio di Roberto Valerio e la marchesa Cristina Tehodoli di San Vito e Pisaniano. Cresce nella Capitale coi genitori e col […] L'articolo Vasco Valerio, marito di Vittoria Belvedere: chi è il produttore è apparso prima sul ...

Natale e abbuffate : le 4 regole dei cardiologi “per Chi sta bene e per Chi soffre di problemi cardiovascolari” : E’ ormai iniziato il periodo in cui si partecipa a cene aziendali, aperitivi di saluto pre-festivo, cenoni: gli specialisti riuniti all’80° congresso nazionale della Società italiana di cardiologia a Roma hanno ricordato alcune regole molto importanti da tenere a mente: “Per i cardiopatici raccomando il rispetto assoluto delle terapie prescritte dal medico, senza dimenticanze“, spiega all’Adnkronos Salute ...

Furto - arrestato 38enne marocChino : riconosciuto da un braccialetto di Vasco Rossi : Tempo di lettura: 1 minutoI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno, coadiuvati per il periodo delle “Luci d’Artista” da un contingente della Compagnia di Intervento Operativo del Reggimento Carabinieri “Campania”, stanno proseguendo negli specifici servizi di contrasto alla criminalità predatoria. Nella serata di ieri, intorno alle 21, giungeva una telefonata su Centrale Operativa “112” da parte di una ...

Una bevanda molto nota protegge dai tumori e dalle malattie cardiovascolari : basta un bicChiere al giorno : Per ridurre del 25% il rischio di morte per malattie cardiovascolari o tumori è sufficiente bere un bicchiere di latte al giorno: lo ha rilevato una ricerca che ha indagato sull’associazione tra prodotti lattiero-caseari e mortalità, condotta da alcuni ricercatori italiani e pubblicata sulla rivista The American Journal of Clinical Nutrition. Lo studio è stato presentato dai ricercatori dall’AGRO-FOOD LAB dell’Università di ...

Diabete - il paziente diabetico e i risChi cardiovascolari a Ragusa : Diabete: il paziente diabetico in età giovanile e i rischi cardivascolari a Ragusa. Successo per gli appuntamenti nelle Scuole

Diabete - una malattia subdola senza sintomi evidenti : donne più esposte a risChi cardiovascolari e a ictus : Il Diabete di tipo 2 in Italia colpisce quasi 5 milioni di persone (dati ISTAT 2016: circa 4 milioni di soggetti con Diabete noto e più di 1 milione che non ha percezione della malattia). Ciò che alla vigilia della Giornata Mondiale del Diabete che si celebra il 14 novembre desta il maggior allarme è che quasi 1 milione di soggetti soffre di Diabete ma non ne è consapevole: si tratta infatti di una malattia subdola, senza sintomi evidenti; è ...

Un pericoloso vizio aggrava il diabete : la combinazione con la glicemia alta aumenta il risChio cardiovascolare : “Partendo da una attenta analisi della letteratura scientifica del settore, abbiamo cercato di approfondire il problema tabagismo e diabete mellito per illustrare come queste due condizioni agiscano sinergicamente nello sviluppo della malattia e nella progressione delle sue complicanze. La nostra analisi spiega che la disassuefazione dal fumo può ridurre l’incidenza di malattia o rallentare l’evoluzione delle complicanze cardiovascolari”: lo ha ...

Salute : ‘Al cuore del diabete’ per prevenire picChi glicemici e risChio cardiovascolare : È arrivata a Firenze “Al cuore del diabete“, la campagna di sensibilizzazione su diabete e rischio cardiovascolare che sta facendo tappa nelle principali piazze italiane con un’unità mobile dove è possibile ricevere una valutazione diagnostica del rischio cardiovascolare. Nell’intera giornata di oggi in piazza Vittorio Veneto si trova l’unità mobile ‘Al cuore del diabete’, dove stamani si è recato anche ...

La Chirurgia Vascolare dell’Ospedale di Cosenza protagonista al congresso nazionale : Tre medici dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale Civile dell’Annunziata di Cosenza, diretta dal Prof. Francesco Intrieri, sono intervenuti al XVIII congresso nazionale della Società Italiana di Chirurgia Vascolare ed EndoVascolare, che si è svolto a Firenze, per presentare gli ottimi risultati raggiunti dall’Unità grazie all’utilizzo di moderne tecniche operatorie. Alla presenza di oltre 150 medici ...