Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Chi è Danielil prossimo? Ilpiùal, ricorda la Gazzetta dello Sport. Ha 54 anni e quattro figli. “È a capo delGroup dal 1995 come Ceo e lo ha ereditato nel 2017, dopo la morte di papà Thomas che lanciò l’impero nel 1969. Un gruppo che dà lavoro a 5.600 dipendenti”. Un gruppo che ha interessi diversificati: automobili, cinema, turismo di lusso e adesso calcio. Fermo restando la sua grande passione per gli aerei. Scrive Il Messaggero: “Si è trovato nelle mani un impero di 154 concessionarie di automobili, per lo più legate alla catena Toyota Gulf States fondata dal genitore nel 1969, e che cuce insieme una catena commerciale che attraversa cinque stati del sud degli Stati Uniti”. E ancora, il cinema, ovviamente come produttore: Ha lavorato alla gemma di fabbricazione danese «The Square», che nel 2017 si è aggiudicato la ...

fseviareggio : RT @leggoit: #Friedkin, chi è il tycoon texano che rileva la Roma - napolista : Chi è Friedkin il nuovo presidente della Roma, il 504esimo uomo più ricco al mondo Detiene un impero di concession… - sportli26181512 : #Roma, chi resta, chi parte e chi arriva: niente rivoluzioni: Friedkin escluderà solo le figure più vicine a Pallot… -