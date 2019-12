Chelsea: Jorginho entra e cambia i blues (Di lunedì 30 dicembre 2019) Dopo un inizio difficile, l’ingresso di Jorginho ha cambiato il Chelsea. Lampard è corso ai ripari dopo i primi 30′ Il Chelsea visto all’Emirates si è schierato con un inedito 343. L’esperimento di Lampard non ha però dato i frutti sperati, con la prima impostazione che era un disastro. Di conseguenza, si è corsi subito ai ripari, Jorginho è entrato al 33′ al posto di Emerson Palmieri. Il Chelsea è passato quindi a un 433 più classico, che a volte diventava un 4231. La partita è cambiata, perché i blues hanno gestito più e meglio la palla, alzando il baricentro e schiacciando l’Arsenal. Si vede nella slide sopra. Chelsea riversato nella metà campo rivale, con Jorginho sulla stessa linea dei due difensori centrali. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

