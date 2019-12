Checco Zalone punge il cinema italiano: "Se Tolo Tolo non dovesse andare bene brinderanno in tanti" - (Di lunedì 30 dicembre 2019) Francesca Galici Luca Medici, alias Checco Zalone, è pronto al debutto nelle sale del suo nuovo lavoro Tolo Tolo e si è raccontato tra paure e ansie di un uomo che da tanti anni vive con il peso delle grandi aspettative per i suoi progetti Tutti gli artisti quando vanno in scena e si presentano al pubblico indossano una maschera, che per Luca Medici si chiama Checco Zalone. A volte ne restano schiavi, come imprigionati, senza più riuscire a essere se stessi fino in fondo. Anche per Luca Medici forse è lo stesso, nessuno lo riconosce più per quello che è ma tutti lo personificano per quello che appare. Checco Zalone è completamente diverso da Luca Medici, che invece è un uomo taciturno e ansioso, che vive con grande apprensione qualunque progetto lavorativo, compreso Tolo Tolo, il film in uscita. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, questo dualismo emerge in maniera netta ... Leggi la notizia su ilgiornale

