Checco Zalone in TV con Sole a catinelle, stasera su Premium Cinema (Di lunedì 30 dicembre 2019) Checco Zalone sarà tra due giorni al Cinema con Tolo Tolo ma intanto torna in TV, stasera su Premium Cinema alle 21:15, con Sole a catinelle. Checco Zalone torna in TV con Sole a catinelle, stasera su Premium Cinema alle 21:15, appena due giorni prima dall'approdo sul grande schermo della sua ultima fatica, Tolo Tolo, la prima volta da regista. Checco (Checco Zalone) è meridionale ma vive ormai a Venezia da diversi anni. Insoddisfatto, decide di lasciare il lavoro come cameriere proprio nel giorno in cui anche sua moglie viene licenziata. Trovato in fretta e furia un nuovo impiego poco remunerativo, fa al figlio Nicolò una Solenne promessa: "Se sarai promosso con tutti dieci papà ti regala una vacanza da sogno". Fin qui tutto bene, il ... Leggi la notizia su movieplayer

