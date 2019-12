Che il 2020 sia l’anno del sovranismo dal volto umano (Di lunedì 30 dicembre 2019) (foto: Luiz Souza/NurPhoto) Le anticipazioni del discorso di fine anno di Sergio Mattarella ci dicono che il suo punto ruoterà intorno a un paio di punti centrali: quelli di coesione nazionale e di identità italiana. Aspetti che, come sempre, il presidente della Repubblica approfondirà con esempi concreti, tratti dalle vicende e dalle imprese degli italiani. Dopo un anno violentissimo, politicamente folle, speriamo che il capo dello stato ci racconti – come ha fatto anche con le onorificenze al merito attribuite negli ultimi anni – l’Italia a tutto tondo. Attenzione, non un’immaginifica altra Italia ma proprio quella che la politica e le emergenze quotidiane non ci consentono di vedere. Ribaltando la dinamica di cui negli ultimi tempi di costante campagna elettorale siamo stati vittime: dal sovranismo, ordigno degli avvelenatori di ogni genere, alla coesione nazionale. In fondo il vero ... Leggi la notizia su wired

