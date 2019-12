Che fine ha fatto Giulia Calcaterra, l’ex velina bionda di Striscia? (Di lunedì 30 dicembre 2019) Che fine ha fatto Giulia Calcaterra? L’ex velina bionda di Striscia la Notizia ha lavorato accanto alla collega mora Alessia Reato e attualmente manca dalla televisione dal 2017, anno in cui ha partecipato all’Isola dei famosi. Da all’ora, stop ai riflettori. Che fine ha fatto Giulia Calcaterra? La sua esperienza a Striscia la Notizia non sembra essere stata idilliaca, a giudicare dallo sfogo della bella Giulia con i suoi followers su Instagram. È dal lontano 2017 ormai che la showgirl italiana non appare più sul piccolo schermo, dopo la sua partecipazione al reality l’Isola dei famosi. Attualmente la Calcaterra si dedica allo sport e ai viaggi insieme alla sua dolce metà Nick Pescetto. Quando i fans le domandano che fine abbia fatto e perché non sia più comparsa in televisione, lei si mostra un po’ spazientita.“… non è qualcosa che ... Leggi la notizia su notizie

SkyTG24 : All'Angelus #PapaFrancesco fa gli auguri di fine anno e parla di un'abitudine diffusa e nociva: 'Sapete comunicare?… - IlContiAndrea : E ancora una volta #Ozpetek fa centro con un film intenso e poetico sulle difficoltà delle relazioni umane e sui gr… - GoalItalia : Antonio Cassano ha fatto il bilancio sulla Serie A: Inter e Conte?? 'Da fine agosto dico chevincerà lo scudetto' ????… -