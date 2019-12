Cessione Roma | tutto definito per una cifra mai vista in Serie A

Leggi la notizia su calcionews24

accordo raggiunto tra Pallotta e Friedkin per il passaggio di consegne: tutte le cifre dell'operazioneapparecchiato per ladella. Pallotta e Friedkin hanno raggiunto un accordo definitivo, che presto sarà formalizzato da un comunicato ufficiale da parte della società giallorossa. Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, la stretta di mano finale dovrebbe avvenire sulla base di un accordo da 790 milioni di euro. Unaper un club che, inA, nella storia non si era maiprima.

