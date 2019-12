Cessione Roma | il mercato apprezza | il titolo vola in Borsa

Leggi la notizia su calcionews24

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Le notizie sulladellahanno fatto impennare ilgiallorosso in: aumento quasi del 10% Le notizie sulladellasi susseguono: nella notte il club ha diffuso un comunicato in cui ha ammesso la trattativa con Friedkin sulla base di un accordo da 790 milioni che presto verrà ufficializzato, cifre mai viste per un club di Serie A. Intanto, ilhato la scelta: ilgiallorosso insi è impennato, arrivando a toccare punte vicine al 10% (9,6%). Leggi su Calcionews24.com

