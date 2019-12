Cecilia Rodriguez è incinta? La foto con Ignazio Moser crea il dubbio (Di lunedì 30 dicembre 2019) La coppia formata da Cecilia Rodriguez, sorella della nota Belen e Ignazio Moser, figlio dell’ex ciclista Francesco Moser, è nata al Grande Fratello Vip. I due sono molto affiatati e viaggiano spesso per il mondo. Per le vacanze di Natale la bella argentina l’ha portato nel suo paese natale. Una foto pubblicata sul profilo Instagram di Ignazio ha scatenato i fans: Cecilia Rodriguez è incinta? Cecilia Rodriguez incinta: la foto Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di trascorrere le loro vacanze natalizie in Argentina, dove la showgirl è nata. Sempre più innamorati, i fans non vedono l’ora di vederli convolare a nozze. La passione tra i due è evidente, uno dei recenti scatti che Moser ha pubblicato sul suo profilo Instagram ha insospettito i fans. I due sono in costume da bagno e Ignazio appoggia la testa sul seno della sua bella sorridendo. Con la mano sfiora ... Leggi la notizia su notizie

giuseppecine03 : ODDIO MA È CECILIA RODRIGUEZ???? - GossipNews_it : Cecilia Rodriguez porta per la prima volta Ignazio Moser in Argentina ? - zazoomblog : “È incinta!”. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser la voce rimbalza ovunque. L’indizio in una foto postata da lei -… -