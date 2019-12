Cassano fuori da Tiki Taka su richiesta di Wanda Nara? (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il quotidiano Il Foglio non soltanto smentisce l'indiscrezione pubblicata dal settimanale Chi, ossia la lite tra Antonio Cassano e Giorgia Venturini ("mai avvenuta"), ma offre anche un interessante retroscena riguardo all'epurazione (definitiva? sicura?) dell'ex calciatore da Tiki Taka. Tiki Taka, Cassano assente all'ultima puntata dell'anno. Vieri: "Senza di lui non gioco" A Tiki Taka nessuna traccia di Cassano. Pardo: "E' in montagna". Vieri si rifiuta di giocare in sua assenza Cassano fuori da Tiki Taka su richiesta di Wanda Nara? pubblicato su TVBlog.it 30 dicembre 2019 16:47. Leggi la notizia su blogo

