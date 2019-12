Caso Garlasco, Andrea Sempio presenta un esposto contro il prelievo di Dna a sua insaputa (Di lunedì 30 dicembre 2019) C’è stato un momento in cui, nella vicenda processuale del Caso Garlasco, spuntò il nome di un indagato che non era Alberto Stasi, che fin dall’inizio era stato l’unico accusato (e processato) per la morte di Chiara Poggi. Si trattava di Andrea Sempio, un giovane amico di famiglia dei Poggi, che ben conosceva Chiara. Un suo campione di Dna, prelevato su un bicchiere da cui aveva bevuto in un luogo pubblico, lo aveva catapultato in una dimensione di indagini. Ora, ottenuta da tempo l’archiviazione della sua posizione, Sempio ha presentato un esposto, ritenendo che le modalità con cui gli inquirenti lo avevano coinvolto non siano state legittime. Un prelievo a sua insaputa La notizia era arrivata nel 2016: il Dna presente sotto le unghie di Chiara poggi, a lungo definito come inidoneo alla comparazione, non era di Alberto Stasi e sembrava invece essere di Andrea Sempio. Si era ... Leggi la notizia su thesocialpost

Caso Garlasco Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Caso Garlasco