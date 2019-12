Caserta, l’impegno di Toponomastica femminile per il verde urbano (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiIl 2020 per la città di Caserta comincia con una iniziativa all’insegna del rinvigorimento del verde urbano, difatti il Comitato per Villa Giaquinto sarà attivo, previa autorizzazione del Comune di Caserta, nella piantumazione nella Villetta, sita in via Galilei, di 80 alberi ottenuti dai vivai della Regione Campania. Il gruppo Casertano dell’associazione Toponomastica femminile parteciperà in modo collaborativo, i prossimi giovedì 2 gennaio, per la preparazione del terreno, e venerdì 3 gennaio, per la piantumazione degli 80 alberi, assieme a tutte le cittadine ed i cittadini e a tutte le associazioni che prenderanno parte alla piantumazione collettiva: https://www.facebook.com/events/452502072364071/ Il 3 gennaio, inoltre, il gruppo di Toponomastica femminile si farà promotore di intitolare l’alberata alla memoria di Laura Conti (Udine, 31 ... Leggi la notizia su anteprima24

