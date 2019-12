Casaleggio si difende: “Il M5s non ha mai favorito Moby” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il post di fine anno di Davide Casaleggio: “Ho letto molte cose completamente inventate. Il M5s non ha mai favorito Moby”. ROMA – Il post di fine anno di Davide Casaleggio. Il figlio del fondatore del MoVimento 5 Stelle ha utilizzato la propria pagina Facebook per fare chiarezza sulla vicenda Moby: “Il partito non ha mai favorito la società nella sua attività parlamentare e governativa grazie a Casaleggio associati. Noi come gruppo non siamo in conflitto di interessi“. E poi inizia con un lungo elenco di notizie non vere. “Falso che Grillo e Casaleggio sono in conflitto di interessi. Falso che Grillo e Casaleggio siano in conflitto tra loro. Falso che Casaleggio scrive il piano dell’innovazione. Falso che Casaleggio è come Cambridge Analytica. Falso che Casaleggio Associati riceve soldi dai parlamentari“. Casaleggio: “Non ... Leggi la notizia su newsmondo

Caso Moby - Onorato si difende : “Contattato la Casaleggio associati perché leader del settore” : Caso Moby , la difesa dell’armatore Onorato : “Contattato la Casaleggio associati perché leader del settore”. Italia Viva attacca: “Media proni, giudici silenti”. ROMA – Caso Moby , la difesa dell’armatore Onorato . Dopo le polemiche delle ultime ore, il numero uno della società di navigazione ha voluto chiarire meglio la vicenda: “Mi sono rivolto alla Casaleggio associati perché leader in quel ...

Grillo e Casaleggio in platea a sentire Conte. Poi il garante incontra i parlamentari e difende Di Maio : “Va sostenuto” : Una giornata a Roma, come ai vecchi tempi, per cercare di ricompattare il Movimento ed evitare nuove uscite dal M5s. Beppe Grillo e Davide Casaleggio si sono presentati insieme nella Capitale e dopo una serie di colloqui, hanno partecipato al lancio del Piano innovazione del governo al Tempio Adriano di Roma. Al termine del discorso, i due hanno salutato Giuseppe Conte con il quale hanno scambiato alcune parole: un segnale di vicinanza in un ...

