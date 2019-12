Casaleggio: “Falso che siamo società lobbying e Moby mai favorita dal M5s. Per il piano Innovazione ho dato mio contributo gratis” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Davide Casaleggio respinge le accuse di “conflitto d’interessi” e “lobbying“. In un lungo post pubblicato su Facebook, il figlio del cofondatore del Movimento ha deciso di replicare a dieci delle accuse emerse in questi giorni e alle quali aveva deciso fino a questo momento di non rispondere. Falso che “Casaleggio Associati è una società di lobbying”, si legge, “è falso che guadagna di più con il Movimento in Parlamento e al governo”, “è falso che riceve soldi dai parlamentari”, “è falso che Moby è stata favorita dal Movimento 5 stelle nella sua attività parlamentare e governativa grazie a Casaleggio Associati” ed “è falso che la Casaleggio Associati è in conflitto di interessi”. Infine, “è falso che Casaleggio scrive il piano dell’innovazione”. “Vedere ridurre la discussione sul ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

