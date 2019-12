Carte Uno: svelate le regole del +4 che lasciano a bocca aperta (Di lunedì 30 dicembre 2019) Impossibile non conoscere la famose Carte di Uno, un gioco in cui è facile incorrere in litigi durante una partita. La casualità delle Carte non è l’unico motivo per cui insorgono discussioni in questo gioco divertente. Da anni ormai sempre più giocatori tramandano un regolamento sbagliato di generazione in generazione: le vere regole delle Carte di Uno. Carte Uno: le vere regole del gioco Gli sfortunati che durante il match ricevono la carta +2 e quella più temibile +4 devono, non solo pescare dal mazzo il numero di Carte indicate ma saltare anche un giro. Questo blocco e necessario e non può essere raggirato dal giocatore rispondendo con un’altra carta identica. Se quindi il giocatore X da a Y un +4, Y dovrà necessariamente prendere quattro Carte dal mazzo e saltare un turno, non potrà rispondere con un altro +4 costringendo Z a pescarne 8 di Carte. La stessa regola vale ... Leggi la notizia su notizie

