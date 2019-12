Carolina Kostner rivela sui social: “Mi opero all’anca, spero di tornare presto” (Di lunedì 30 dicembre 2019) “Ciao a tutti. Come molti di voi sanno, ho avuto problemi con il dolore all’anca. Mi ha tenuto lontano da molti eventi. Insieme al mio staff medico, abbiamo deciso che alla fine di gennaio subirò un intervento chirurgico all’anca. Vi terrò aggiornati sulla riabilitazione! L’obiettivo è tornare sul ghiaccio il più presto possibile! Grazie per il vostro sostegno!“. Hi everyone. As many of you know I’ve been struggling with hip pain for some time. At the end of January I will undergo hip surgery. Of course, I will keep you updated on the rehab! The goal is to come back on the ice as soon as possible!!<img src="https://s.w.org/images/core/emoji/12.0.0-1/72x72/1f618.png" alt=" Leggi la notizia su oasport

