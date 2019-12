Carolina Kostner annuncia operazione all’anca (Di lunedì 30 dicembre 2019) Carolina Kostner entro il prossimo mese sara' sottoposta ad intervento chirurgico all'anca. La 'Principessa del ghiaccio', la prima atleta italiana a vincere un titolo mondiale e una medaglia olimpica nel pattinaggio di figura, ha annunciato l'operazione all'anca sinistra in una diretta Facebook dalla sua casa di Ortisei dove in questo periodo sta trascorrendo le festivita' in famiglia. La Kostner, 33 anni il prossimo 8 febbraio, gia' fidanzata con l'ex marciatore Alex Schwazer, e' lontana dalle competizioni dal marzo 2018 quando sul ghiaccio del Forum di Milano nel programma libero getto' al vento quello che sarebbe stato il secondo oro iridato della sua carriera dopo quello di Nizza 2012. "Come molti di voi sanno sto lottando con il dolore all'anca da un po' di tempo che mi ha tenuto lontano da molti eventi - ha detto Carolina che proprio causa questo malanno fisico ha dovuto ... Leggi la notizia su ilfogliettone

