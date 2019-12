Carlo Alvino: “Il Napoli effettuerà tante operazioni di mercato” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Carlo Alvino ritiene che il prossimo mercato invernale del Napoli sarà davvero importante Carlo Alvino è su di giri e, quando manca ormai poco all’apertura della sessione invernale di calciomercato e sono già tanti i rumors in casa Napoli, ha preannunciato attraverso il suo profilo ufficiale Twitter quello che sarà il percorso del Napoli: “Calcisticamente parlando per il Napoli sarà un gennaio in controtendenza rispetto al solito. Non saranno poche, infatti, le operazioni che farà il club”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Corbo: “Napoli con difetti di costruzione: regge con il Liverpool e si ferma con le ultime di A” Perugia, panchina in bilico: al San Paolo con un nuovo tecnico! Sky – Mertens-Napoli, c’è la volontà di rinnovare! Accordo vicino, la situazione Napoli-Inter, streaming e tv: dove vedere la 18a giornata di Serie ... Leggi la notizia su forzazzurri

zazoomblog : Carlo Alvino è fiducioso: “Il Napoli ha sbagliato poche cose in questi dieci anni” - #Carlo #Alvino #fiducioso:… - frankfn9 : @scottotweet @kisskissnapoli Seguirò se posso! Giovanni ti trovi d'accordo con Carlo Alvino sul fatto che il Napol… - ilnapolionline : Alvino: 'Il regista ideale per Gattuso è un incontrista che imposta il gioco' - -