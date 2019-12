Cardinale Agrigento testimonial campagna sicurezza strada (Di lunedì 30 dicembre 2019) Palermo, 30 dic. (Adnkronos) – Anche l’arcivescovo di Agrigento, il Cardinale Francesco Montenegro, in sella alla sua vespa (e con il casco ben allacciato) ha voluto lanciare ai giovani agrigentini un messaggio finalizzato a ridurre comportamenti rischiosi sulla strada. Lo ha fatto nel contesto della campagna ‘Picciò, accura!”, promossa dall’Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili, di Agrigento, con un video pubblicato sui canali social della campagna e che ha già decine di migliaia di visualizzazioni.‘Ragazzi ‘ ha detto – la vita è preziosa, sia la nostra che quella degli altri. E’ come una partita, bisogna giocarsela tutta e giocarsela bene. Non ci sono tempi supplementari: se sbaglio la mia partita la mia vita diventa inutile e posso rovinare anche quella degli altri. Ecco perché bisogna essere campioni nella ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

