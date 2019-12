Cappellina dell’ex Seminario, il prof Baldini: “La chiusura non è una casualità” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del professor Vincenzo Baldini, docente ordinario di diritto costituzionale all‘Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale in merito alla chiusura della Cappellina di Sant’Andrea nella struttura dell’ex Seminario arcivescovile. “Ho letto l’appassionata nota dell’assidua frequentatrice della Cappellina di Sant’Andrea ubicata nella struttura dell’ex Seminario arcivescovile, con cui si esprimeva tutto il rammarico per la decisione della Curia di chiudere definitivamente tale Cappellina, oltre che per il modo in cui tale decisione è stata assunta e fatta conoscere ai fedeli interessati. Posso (e amo) definirmi una memoria storica di questa Cappellina, frequentata dal giorno (era il lontano 2 luglio 1990) in cui essa fu inaugurata, insieme con tutta la struttura ... Leggi la notizia su anteprima24

