Capodanno in piazza 2020 con le star della musica italiana | da Elisa a Fabri Fibra

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Nella zona portuale di Alghero la sera del 31 dicembre si esibirà Emis Killa, Frankie Hi-nrg mc, invece, sarà inGrande ad Arezzo, Verona inBrà accoglierà ancora una volta l’animazione di Rtl 102.5 e la vincitrice dell’ultimo “X Factor”, Sofia Tornambene. Irene Grandi e i Negrita sono attesi inAmendola a Salerno, mentre Elio e le storie tese si esibiranno inMaria Immacolata a Taranto. È stato annunciato Vinicio Capossela comeper la festa inYenne a Cagliari. Se Max Gazzè suonerà inDuomo a Catania a PratoValle a Padova sarà protagonista. Invece Genova si scalderà inde Ferrari con Gabry Ponte, i Boomdabash e Giusy Ferreri. Saranno i Subsonica ad accendereSordello di Mantova. InVittorio Veneto a Matera ci saranno Federico Zampaglione con i Tiromancino, mentre Lo Stato Sociale, ...

MattiaBriga : ?? Di ritorno a Roma, ma solo per poche ore. Domani si festeggia il Capodanno in Calabria con una doppia pazzesca !… - Radio105 : Cosa fate a #Capodanno? Se siete a #Bari vi aspettiamo in Piazza Libertà per #Capodannoinmusica??Con noi… - daniesilvestri : ...non so voi, ma @StefanoBollani e io questo capodanno lo passiamo in piazza a Napoli! -