Capodanno in musica | su Rai e Mediaset grandi concerti per l’anno che verrà

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Tutto pronto per idiorganizzati dalle principali emittenti televisive italiane. La Rai proporrà la 17esima edizione diche, mentre su Canale 5 andrà in ondain. In entrambi i casi, sul palco si alterneranno decine di cantanti di fama internazionale, per una notte di grande. Su Rai 1 si aspetta “che” I due palinsesti offrono sostanzialmente lo stesso tipo di programma. Una serata di, countdown a mezzanotte e i giganti dellaitaliana. Su Rai 1 si punta alla tradizione diche, il programma ininterrottamente in onda la notte di San Silvestro dal 2003. La sede dell’evento si è spostata nel corso degli anni, da quella storica a Rimini fino a Courmayeur. Quest’anno si terrà a Potenza e sarà condotta per il terzo anno di fila da Amadeus, che in vista del suo prossimo Festival ha ...

AmiciUfficiale : Tutti pronti a passare un Capodanno pazzesco? I nostri ragazzi vi aspettano il 31 dicembre in diretta da Bari per f… - Radio105 : Cosa fate a #Capodanno? Se siete a #Bari vi aspettiamo in Piazza Libertà per #Capodannoinmusica??Con noi… - AmiciUfficiale : I ragazzi di #Amici19 vi aspettano il 31 dicembre in diretta da Bari per festeggiare insieme a @fede_panicucci e ta… -