Capodanno, gli auguri di De Magistris: “Raggiunte vette importanti, miglioreremo qualità della vita” (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, ha pubblicato il suo messaggio di auguri per il 2020 "a tutte e a tutti". Ripercorrendo le "vette importanti" raggiunge nell'anno che si sta chiudendo, il Primo Cittadino si concentra sulla qualità della vita, che sarà al centro dell'anno venturo, e che necessita di "una prova di maturità collettiva da parte di tutta la città". Leggi la notizia su napoli.fanpage

