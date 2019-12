Capodanno, cosa succede nelle piazze delle principali città d’Italia (Di lunedì 30 dicembre 2019) Capodanno nelle piazze d'Italia da nord a sud della Penisola. Milano, Firenze, Verona, Roma, Napoli, accoglieranno il nuovo anno con i tappi delle bottiglie di spumante che salteranno dappertutto. A Firenze è tempo di musica classica. Da Strauss a Rossini, da Offenbach a Bizet Valzer e polke della tradizione viennese più arie di celebri opere per Capodanno in piazza Santa Maria Novella (inizio alle 22.30) in occasione della lunga notte organizzata dal Comune di Firenze nell'ambito del Firenze Light Festival. La notte di Capodanno 2020 a Roma è al circo Circo Massimo con Ascanio Celestini, Skin e la compagnia andalusa Aerial Jockey Strada, la Performance musicale di Carmen Consoli a cui seguirà Priestess, la sacerdotessa della musica urban, per poi terminare con l'esplosivo dj set di Lady Coco.A Milano piazza Duomo sarà teatro del concerto-spettacolo promosso dal Comune di Milano: ... Leggi la notizia su ilfogliettone

