Capodanno, come proteggere gli animali dai botti. A Pisa vanno oltre (Di lunedì 30 dicembre 2019) Capodanno, la protezione degli animali domestici dai rischi dei botti diventa fondamentale. Molti comuni italiani hanno adottato regole drastiche. Capodanno, come proteggere gli animali domestici dai botti e dai possibili danni provocati? Un problema che si ripropone puntuale tutti gli anni, ma ora ci sono comuni che hanno deciso di passare all’azione. come quello di … L'articolo Capodanno, come proteggere gli animali dai botti. A Pisa vanno oltre proviene da www.inews24.it. Leggi la notizia su inews24

Corriere : Cani e gatti, come proteggerli dai botti di Capodanno: i consigli - emergenzavvf : Se vi apprestate ad accendere un fuoco d’artificio controllate che nelle vicinanze non vi siano strutture particola… - martaph01 : oggi cercavo 2 calici di plastica dura (riutilizzabili quindi) o di vetro ma da spender poco da portar via a capoda… -