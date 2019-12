Capodanno alle terme | l’albergo cancella prenotazioni di famiglie con ragazzi autistici

Leggi la notizia su roma.fanpage

(Di lunedì 30 dicembre 2019)annullato per decine dicon figli. L'hoteldi Pompeo - Fontana Olente di Ferentino, in provincia di Frosinone, ha annullato le, come spiegato dal titolare perché "non è in grado di gestire la situazione e di garantire tranquillità e relax a tutti".

Solano_56 : 'Vicino l'accordo, puntiamo a chiudere prima di Capodanno' - un dirigente vicino alle trattative Pallotta-Friedkin… - LeMasserie : In occasione della Vigilia di Capodanno il C.C Le Masserie sarà aperto dalle 9 alle 19! Vi aspettiamo!… - enzoellepi : Salve! ?? Una serata diversa, in compagnia, in allegria per il Capodanno? Trascorriamola con la Compagnia Teatrale… -