Capodanno a Roma, vietati i botti. La sindaca Raggi: “Multe da 500 euro” (Di lunedì 30 dicembre 2019) vietati i ‘botti’ di Capodanno a Roma. La sindaca Raggi ha approvato un decreto ad hoc. Previsti 500 euro di multa e il sequestro del materiale. Roma – vietati i ‘botti’ di Capodanno a Roma. Alla vigilia di San Silvestro il Campidoglio ha approvato un decreto ad hoc per bandire il materiale esplodente che potrebbe venire sequestrato in caso di mancato rispetto del divieto oltre ad una multa da 500 euro. L’ordinanza del Comune, valida dalle 00:01 del 31 dicembre alle 24 del 6 gennaio, esclude i bengala, le fontane per torte, bacchette scintillanti, trottole e girandole luminose. A Roma vietati i botti di Capodanno La decisione è stata presa per salvaguardare i cittadini ma ance gli animali domestici. “L’incolumità dei cittadini – precisa Virginia Raggi citata da Fanpage – e la loro sicurezza viene prima di tutto, ... Leggi la notizia su newsmondo

