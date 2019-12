Capodanno a Palermo, doppio concerto con Mario Biondi, Nino Frassica e Tinturia (Di lunedì 30 dicembre 2019) A Capodanno Mario Biondi, Nino Frassica e i Tinturia. Cosi Palermo saluta il 2019 e si dà il benvenuto al 2020. Due concerti, uno a Piazza Giulio Cesare e l’area antistante il Giardino Peppino Impastato di San Giovanni Apostolo nel quartiere Cep. Grandi artisti, amati dal grande pubblico e generazioni diverse, nomi della musica e dell’intrattenimento per divertire, coinvolgere, intrattenere. Musica dal vivo, dirette radio, dj set after live, intrattenimento. Per festeggiare due volte il Capodanno. Grazie al Comune di Palermo Assessorato alla Culture, con l’organizzazione di Puntoeacapo Concerti e la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. La scelta è stata motivata anche dall’aver proposto artisti di analogo spessore per le due piazze. “Ci aspettiamo non una ma due splendide feste di piazza – hanno detto il Sindaco e l’assessore Darawsha – per iniziare al ... Leggi la notizia su direttasicilia

