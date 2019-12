Capodanno 2020 | i concerti in piazza del 31 dicembre

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Bari: J-Ax (diretta su Canale 5)Potenza: Benji e Fede (diretta su Raiuno)Olbia: ElisaRoma: Skunk AnansieRimini: CoezMantova: SubsonicaCastelsardo: Gianna NanniniSiena: Paolo RuffiniSalerno: Irene GrandiPescara: StadioParma: Bluvertigo Palermo: Mario BiondiPadova: Fabri FibraNapoli: Daniele SilvestriMatera: TiromancinoMilano: Lo Stato SocialeReggio Emilia: Nina ZilliForlì: Eiffel 65Cagliari: Vinicio CaposselaGenova: Giusy FerreriCatania: Max GazzèArezzo: Frankie Hi-nrgAlghero: Emis KillaChi canta il primo dell’anno, canta tutto l’anno. E così, consolidando una tradizione lunga decenni, migliaia di italiani scelgono di dare il benvenuto alaffollando le piazze, pronti a farsi trascinare dal ritmo straordinario degli artisti e delle band più apprezzate della musica italiana. Per una notte, quella di San Silvestro, l’intero stivale si veste a festa ed esplode, oltre ...

