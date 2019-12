Capodanno 2020 | ecco dove vanno le star in vacanza

Leggi la notizia su vanityfair

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Christian Vieri e Costanza CaraccioloCostanza CaraccioloChristian VieriMichelle HunzikerGiorgia Palmas e Filippo MagniniGiorgia Palmas e Filippo Magnini Elena SantarelliElena SantarelliElena SantarelliElena SantarelliBelén RodriguezBianca Atzei Alessia MarcuzziAlessia MarcuzziAlessia MarcuzziEva Riccobono Valentino Rossi e Francesca Sofia NovelloBarbara D'UrsoIzabel GoulartElodie e Marrakech Elodie e Marrakech Ilary BlasiCristiano RonaldoCristiano RonaldoMichael Douglas2019,lein?Michael DouglasMauro Icardi e Wanda NaraMauro IcardiIl 2019 sta per chiudersi. E, come ogni anno,l’immancabile domanda a cui non si riesce a sfuggire in questi giorni di fine anno: «E acosa fai?». Per avere la risposta dei famosi basta dare un’occhiata ai loro profili social, in queste ore diventati bellissimi album di vacanze. Dopo aver trascorso, ...

enpaonlus : Botti di Capodanno 2020, terrore per cani, gatti e altri animali: ecco la mappa dei comuni italiani c… - MARCOCARTA85 : Nel nome della #brotheranza il nostro capodanno inizia oggi, così dura di più! E voi cosa avete in mente per accog… - vogue_italia : Ancora indecise su cosa indossare a Capodanno? ? -