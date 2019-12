Canottaggio, il 2020 dell’Italia: obiettivo tre medaglie alle Olimpiadi. E c’è il tabù oro da sfatare (Di lunedì 30 dicembre 2019) L’Italia del Canottaggio agli scorsi Mondiali ha già staccato il pass olimpico con ben nove equipaggi sulle 14 specialità che saranno presenti nel programma di Tokyo: restano due occasioni per il singolo senior femminile, probabilmente con Clara Guerra, che ha lasciato i pesi leggeri, per tentare il sogno olimpico, la prima su base continentale a fine aprile a Varese e la seconda, su base mondiale a Lucerna a maggio, sede della regata finale di qualificazione olimpica che vedrà protagonisti anche gli otto, maschile e femminile, il doppio maschile ed il quattro senza femminile. Tra i nove equipaggi qualificati invece ce ne sono almeno tre o quattro che possono puntare ad una medaglia nel bacino nipponico: sicuramente, per quanto visto nell’ultimo biennio, sono stati più costanti nel rendimento gli azzurri del doppio pesi leggeri maschile, Stefano Oppo e Pietro Willy Ruta, ... Leggi la notizia su oasport

