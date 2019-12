Campione d’Italia, dal 2020 nell’enclave in Svizzera si pagheranno le accise italiane e l’Iva. Ma con l’aliquota elvetica: solo 7,7% (Di lunedì 30 dicembre 2019) Zona franca addio: dall’1 gennaio Campione d’Italia entra nell’area doganale dell’Unione europea. E’ l’effetto di una direttiva europea approvata a marzo su richiesta dell’Italia. Per entrare in Svizzera dall’enclave italiana i 2mila abitanti dovranno dunque passare la dogana con relativi controlli. Ma non è solo questo a preoccupare residenti e amministratori locali, che paventano conseguenze drammatiche sull’economia – già messa a dura prova dal fallimento del Casinò – anche per effetto dei contenuti della legge di Bilancio appena approvata dal Parlamento italiano. Da un lato, infatti, l’ingresso del piccolo comune e delle acque italiane del Lago di Lugano nel territorio doganale dell’Unione comporta che i residenti pagheranno le accise italiane su prodotti energetici, alcolici, energia. Dall’altro, a ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

