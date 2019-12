Calendario Tour de France 2020 | date | programma e tv delle 21 tappe

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Manca sempre meno all’inizio di una nuova appassionante annata di ciclismo su strada, all’interno della quale un posto di rilievo sarà occupato, come sempre, dalde, che nelgiungerà all’edizione numero 107. La Grande Boucle prenderà il via il 27 giugno e si protrarrà fino al 19 luglio, giorno in cui è previsto il tradizionale arrivo presso gli Champs-Élysées a Parigi. Per quest’edizione come località di partenza è stata scelta Nizza, che ospiterà la Grand Départ per la seconda volta nella storia del(la prima fu nel 1981). Dalla famosa località della Costa Azzurra inizierà un percorso che attraverserà un totale di 6 regioni e 32 dipartimenti del territoriose, scandendosi nella seguente maniera: novedi pianura, tre di collina, otto di montagna (di cui quattro con arrivo in salita) e una sola cronometro,ta per il ...

