Calendario Preolimpico europeo volley femminile 2020: programma, orari e tv (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il torneo europeo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per quanto riguarda il volley femminile si giocherà ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 7 al 12 gennaio. Otto squadre andranno a caccia dell’unico pass a disposizione, il Preolimpico continentale si preannuncia estremamente appassionante e avvincente con tante Nazionali che hanno le carte in regola per puntare al colpaccio. L’Italia è già qualificata ai Giochi proprio come la Russia e la Serbia, le altre big europee sono chiamate a giocarsi il tutto per tutto in questa ultima occasione. Olanda e Turchia sono sulla carta le grandi favorite ma può succedere davvero di tutto e vanno tenute in forte considerazione anche Polonia, Bulgaria, Germania, Belgio. Le orange sono state inserite in un girone complicato con Polonia, Azerbaijan e Bulgaria mentre a anatoliche incroceranno Germania, Belgio, Croazia: le prime due ... Leggi la notizia su oasport

