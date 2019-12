Calendario Mondiali ciclismo 2020 | date | programma e tv

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Idisu strada che si terranno tra il 20 e il 27 settembre ad Aigle e Martigny, in Svizzera, presentano uno dei percorsi più duri nella storia della Rassegna Iridata, come dichiarato dal commissario tecnico Davide Cassani ai microfoni di OA Sport. Grande novità per quanto riguarda la gara che aprirà la settimana elvetica, infatti non sarà la mixed relay come nello Yorkshire, ma, bensì, la cronometro riservata alla categoria uomini Elite. Le corse, come al solito, verranno trasmesse in diretta da Rai ed Eurosport. Sarà, inoltre, possibile seguirle in streaming su Rai Play ed Eurosport Player.CAMPIONATI DEL MONDO DISU STRADADomenica 20 settembre, prova a cronometro categoria uomini Elite Lunedì 21 settembre, prove a cronometro categorie uomini e donne juniores Martedì 22 settembre, prove a cronometro categorie uomini U23 e donne ...

