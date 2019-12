Calendario Coppa Italia 2020 | orari ottavi di finale | programma | tv | streaming | diretta

Leggi la notizia su oasport

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Si giocheranno tra il 9 ed il 16 gennaio glidelladi calcio: si tratta del turno che prevede l’ingresso in tabellone delle migliori otto squadre della scorsa stagione di Serie A. Sono stati sorteggiati, dove necessario, le squadre a dover giocare in casa i vari match, così come sono stati sorteggiati i fattori campo degli accoppiamenti dei quarti. Le gare, tutte in partita secca pere quarti, saranno trasmesse intv su Rai1 e Rai 2, mentre saranno visibili insu RaiPlay, mentre OA Sport vi assicurerà lalive testuale delle sfide.CALCIODIGIOVEDÌ 9 GENNAIOTORINO – GENOA ORE 21.15 RAI 2 MARTEDÌ 14 GENNAIONAPOLI – PERUGIA ORE 15.00 RAI 2 LAZIO – CREMONESE ORE 18.00 RAI 2 INTER – CAGLIARI ORE 20.45 RAI 1 MERCOLEDÌ 15 GENNAIOFIORENTINA – ATALANTA ORE 15.00 RAI 2 MILAN – ...

sowmyasofia : Coppa del Mondo di Sci – Bormio 2019: orari tv e calendario gare -