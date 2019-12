Calciomercato Spal: interesse per Berisha, contatti con la Lazio (Di lunedì 30 dicembre 2019) La Spal si muove sul mercato di gennaio per provare a centrare la salvezza: contatti con la Lazio per Valon Berisha Oltre a Etrit Berisha potrebbe presto raggiungere Ferrara anche Valon Berisha della Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, il mediano biancoceleste interessa molto alla squadra di Semplici. Berisha ha diverse pretendenti sulle tracce tra cui Brescia e Verona, dirette concorrenti della Spal nella lotta per non retrocedere. L’operazione potrebbe decollare nel caso in cui Vagnati decidesse di sacrificare Jasmin Kurtic, che piace a Parma e Genoa. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

