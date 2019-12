Calciomercato Napoli, il rinnovo di Dries Mertens tarda ad arrivare: il belga vuole almeno 4 milioni (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Napoli continua a lavorare per l’eventuale rinnovo del contratto di Dries Mertens, in scadenza a giugno 2020. L’offerta azzurra rimane di una cifra pari o superiore ai 3 milioni per un prolungamento di ben due anni, dunque fino al 2022. Il belga, però, fa muro. La richiesta è di almeno 4 milioni di ingaggio. Non solo: in un primo momento l’attaccante pretendeva tre anni di prolungamento, poi si è accontentato dei due proposti. Insomma, la trattativa non è per niente facile. L’accordo può essere raggiunto perché c’è la volontà da entrambe le parti di proseguire insieme, ma al momento c’è ancora una certa distanza. Sulle tracce di Dries Mertens ci sono ormai l’Inter, il Borussia Dortmund e diversi club in Cina e in Qatar, che non incontrano però il gradimento del diretto interessato. Anche Sky Sport è convinto che il giocatore voglia rimanere a ... Leggi la notizia su calciomercato.napoli

