Calciomercato Milan | dopo Ibra può tornare un altro attaccante

Leggi la notizia su inews24

(Di lunedì 30 dicembre 2019). Rossoneri molto attivi per rinforzare l’organico a disposizione di Pioli. Possibili altri arrivi in attaccohimovic L’arrivo dihimovic, ufficializzato la scorsa settimana, potrebbe preludere a importanti cambiamenti nel reparto offensivo del. Piatek potrebbe essere ceduto, Suso torna cedibile, possibile cambio ruolo per Leao e Calhanoglu e, all’orizzonte, probabili nuovi rinforzi. … L'articolopuòunproviene da www.inews24.it.

DiMarzio : Non solo #Ibrahimovic Il #Milan continua a seguire #Todibo E su #Matic... - FabrizioRomano : Il PSG ha avviato una trattativa con il Milan per Lucas Paquetà: dialoghi in corso per la cessione del brasiliano (… - DiMarzio : #Milan, #Ibrahimovic ha detto sì -