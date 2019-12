Calciomercato Milan: accordo con il Barcellona per Todibo, manca il sì del difensore (Di lunedì 30 dicembre 2019) Il Milan è vicino a chiudere per Jean-Clair Todibo: intesa di massima raggiunta con il Barcellona, si cerca il sì del difensore Milan e Barcellona hanno trovato un accordo di massima per Jean-Clair Todibo. Come riporta Tuttomercatoweb, il difensore blaugrana è molto vicino a trasferirsi a Milano, sponda rossonera. L’affare si sta chiudendo su prestito oneroso con diritto riscatto a 20 milioni. Il Barça ha già accettato l’offerta ma ora bisogna attendere la scelta del giocatore, corteggiato da diverse squadre in Bundesliga. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

