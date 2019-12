Calciomercato | il primo colpo di Friedkin alla Roma | attaccante alla Fiorentina | doppio

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 30 dicembre 2019) Sono ore caldissime sul fronte, in attesa della ripresa del campionato i club di Serie A si muovono per rinforzare ulteriormente le rose, la finestra di gennaio si preannuncia scoppiettante come non mai. Ecco le ultime trattative che riguardano i club del massimo campionato italiano e non solo. GIUSEPPE ROSSI – Giuseppe Rossi è uno dei talenti più importanti del mondo ma la sua carriera è stata condizionata dai tantissimi infortuni. Negli ultimi mesi l’ex Genoa si è allenato con il Villarreal e dopo un periodo di prova il club spagnolo ha deciso di non tesserlo. Il calciatore continua dunque la ricerca ad una nuova squadra.– Lasi prepara a cambiare proprietà, il nuovo presidente. Ilinnesto potrebbe essere l’arrivo di Politano per 20 milioni di euro. Si sta lavorando anche ai rinnovi di Pellgrini, Cristante e ...

