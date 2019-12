Calciomercato, colpo Haaland per il Borussia Dortmund. Due rinforzi per il Genoa (Di lunedì 30 dicembre 2019) Calciomercato, Haaland al Borussia Dortmund. Il talento si trasferisce subito per 20 milioni di euro. Behrami e Perin al Genoa. ROMA – Erling Haaland al Borussia Dortmund. Il club tedesco piazza il primo colpo di Calciomercato assicurandosi l’attaccante del Salisburgo che sembrava essere molto vicino alla Juventus. Alla fine l’hanno spuntata i giallo-neri con una proposta da 20 milioni di euro e un contratto fino al 2024. Haaland: “Ecco perché ho scelto il Borussia” Non è stata una scelta semplice per Haaland. Il talento norvegese ha trascorso gli ultimi giorni in Germania prima di declinare le altre proposte. In particolare negli ultimi giorni la Juventus aveva accelerato ma alla fine l’ha spuntata il Borussia Dortmund che dovrà pagare una commissione da 15 milioni di euro a Mino Raiola. “Ho avuto diversi contatti con i dirigenti e ... Leggi la notizia su newsmondo

Gazzetta_it : #Milan, per #Todibo si va avanti: dopo #Ibra il colpo per la difesa #calciomercato - GoalItalia : La Fiorentina è pronta a battere il primo colpo: Patrick Cutrone sempre più vicino al ritorno in Serie A ???? - titty_napoli : RT @Gazzetta_it: #Milan, per #Todibo si va avanti: dopo #Ibra il colpo per la difesa #calciomercato -